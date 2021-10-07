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ПриватБанк вводить нові
обмеження на перекази

ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:38

ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк вводить нові обмеження на грошові перекази. Тепер відправляти або отримувати на карту можна не більше 100 переказів на місяць.

Дивися повний текст ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:38

з одного рахунку до якого підклєпані картки чи таки картки? бо їх же можна накліпати у тому приваті 10-20 без проблем, більше не пробував
shlyocuk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:01

  shlyocuk написав:з одного рахунку до якого підклєпані картки чи таки картки? бо їх же можна накліпати у тому приваті 10-20 без проблем, більше не пробував

Логічно якщо на одного клієнта.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:36

Приват сделал себе харакири.
Чего то мне кажется что в Привате сидит шпион Монобанка. Делает все возможное, чтобы загнать побольше народу в Монобанк.
Востаннє редагувалось p_a_l в П'ят 15 жов, 2021 12:43, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:41

незначительные коррективы - совсем малюсенькие
p_a_l
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