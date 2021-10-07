ПриватБанк вводить нові обмеження на грошові перекази. Тепер відправляти або отримувати на карту можна не більше 100 переказів на місяць.
Дивися повний текст ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:38
ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:38
з одного рахунку до якого підклєпані картки чи таки картки? бо їх же можна накліпати у тому приваті 10-20 без проблем, більше не пробував
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:01
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:36
Приват сделал себе харакири.
Чего то мне кажется что в Привате сидит шпион Монобанка. Делает все возможное, чтобы загнать побольше народу в Монобанк.
Востаннє редагувалось p_a_l в П'ят 15 жов, 2021 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:58
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