RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк вводить нові
обмеження на перекази

ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:38

ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк вводить нові обмеження на грошові перекази. Тепер відправляти або отримувати на карту можна не більше 100 переказів на місяць.

Дивися повний текст ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95814
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:38

з одного рахунку до якого підклєпані картки чи таки картки? бо їх же можна накліпати у тому приваті 10-20 без проблем, більше не пробував
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:01

  shlyocuk написав:з одного рахунку до якого підклєпані картки чи таки картки? бо їх же можна накліпати у тому приваті 10-20 без проблем, більше не пробував

Логічно якщо на одного клієнта.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:36

Приват сделал себе харакири.
Чего то мне кажется что в Привате сидит шпион Монобанка. Делает все возможное, чтобы загнать побольше народу в Монобанк.
Востаннє редагувалось p_a_l в П'ят 15 жов, 2021 12:43, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3836
З нами з: 15.02.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:41

незначительные коррективы - совсем малюсенькие
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3836
З нами з: 15.02.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:58

  shlyocuk написав:з одного рахунку до якого підклєпані картки чи таки картки? бо їх же можна накліпати у тому приваті 10-20 без проблем, більше не пробував

В первоисточнике это не скрывают: "Лимитированное количество переводов в месяц на одного клиента".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 23.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:12

  p_a_l написав:Приват сделал себе харакири.


Да ладно. Зачем тебе 100 переводов в месяц с/на карту физика, если ты не курвобизнесмен? Я использую карту везде, где только это можно. В т.ч. на промах, лохах, биглях и т.п., перевожу на карту оплату за детский сад, школу. Не поленился, посчитал сколько переводов было за прошедшие 12 месяцев. 210 штук, включая с десяток неуспешных, лень было фильтровать. До 20 в месяц, учитывая, что за все, что заказывается женой, оплачиваю я со своей карты.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:35

  summacut написав:
  p_a_l написав:Приват сделал себе харакири.


Да ладно. Зачем тебе 100 переводов в месяц с/на карту физика, если ты не курвобизнесмен? Я использую карту везде, где только это можно. В т.ч. на промах, лохах, биглях и т.п., перевожу на карту оплату за детский сад, школу. Не поленился, посчитал сколько переводов было за прошедшие 12 месяцев. 210 штук, включая с десяток неуспешных, лень было фильтровать. До 20 в месяц, учитывая, что за все, что заказывается женой, оплачиваю я со своей карты.


Можно на русский перевести или английский? Что такое "курвобизнесмен", "промы", "лохи" и "бигли"?
Dear_Sir
 
Повідомлень: 2044
З нами з: 20.05.08
Подякував: 157 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:36

Re: ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази

Т.е. всего лишь за 100 гривен можно заспамить кого угодно?
Amid
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 12.06.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:11

  Dear_Sir написав:Можно на русский перевести или английский? Что такое "курвобизнесмен", "промы", "лохи" и "бигли"?


Prom, OLX, Bigl.ua - маркетплейсы, "безопасная доставка" в которых реализована через переводы с карты на карту.
Курвобизнесмен - человек, который пытается построить бизнес на маркетинговых предложениях. К примеру, раньше были мобильные тарифы с платой за входящие. Помню то ли с киевстара на билайн, то ли наоборот, платили бонусы за входящие. А для вызывающего это была внутрисеть. Ну и персонажи набирали с одного телефона на второй и клали оба на стол. Через полчаса набирали повторно. Или, когда еще на стыке веков входящие на мобильные были платными для, но один операторов большой тройки за 50 или 55 долларов в месяц давал прямой номер и безлимитный вход. И товарищи подключались и давали на объявления на эти номера. Оператор вкисал на интерконнект и отдельным особо наглым входящие ограничивал.
Применительно к Приватбанку с его ограничением в 100 платежей в месяц, ситуация та же. Физиков, использующих карту по прямому назначению (а не для приема оплат за товары), ограничение не коснется.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tamagoch і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові будівельні стандарти. За якими правилами тепер...
R2 » Вів 12 жов, 2021 14:54
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 08:04
moveton
Нові правила оформлення субсидій: Музиченко повідомив,...
R2 » П'ят 08 жов, 2021 13:53
2 273
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 14:52
hxbbgaf
Нові правила в маршрутках Києва: перевізники не хочуть...
R2 » Чет 07 жов, 2021 21:19
1 161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 21:20
softfavorite

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99336)
15.10.2021 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.