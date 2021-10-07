ПриватБанк вводить нові обмеження на грошові перекази. Тепер відправляти або отримувати на карту можна не більше 100 переказів на місяць.
Дивися повний текст ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:38
ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:38
з одного рахунку до якого підклєпані картки чи таки картки? бо їх же можна накліпати у тому приваті 10-20 без проблем, більше не пробував
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:01
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:36
Приват сделал себе харакири.
Чего то мне кажется что в Привате сидит шпион Монобанка. Делает все возможное, чтобы загнать побольше народу в Монобанк.
Востаннє редагувалось p_a_l в П'ят 15 жов, 2021 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:58
В
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:12
Да ладно. Зачем тебе 100 переводов в месяц с/на карту физика, если ты не курвобизнесмен? Я использую карту везде, где только это можно. В т.ч. на промах, лохах, биглях и т.п., перевожу на карту оплату за детский сад, школу. Не поленился, посчитал сколько переводов было за прошедшие 12 месяцев. 210 штук, включая с десяток неуспешных, лень было фильтровать. До 20 в месяц, учитывая, что за все, что заказывается женой, оплачиваю я со своей карты.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:35
Можно на русский перевести или английский? Что такое "курвобизнесмен", "промы", "лохи" и "бигли"?
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:36
Re: ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази
Т.е. всего лишь за 100 гривен можно заспамить кого угодно?
Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:11
Prom, OLX, Bigl.ua - маркетплейсы, "безопасная доставка" в которых реализована через переводы с карты на карту.
Курвобизнесмен - человек, который пытается построить бизнес на маркетинговых предложениях. К примеру, раньше были мобильные тарифы с платой за входящие. Помню то ли с киевстара на билайн, то ли наоборот, платили бонусы за входящие. А для вызывающего это была внутрисеть. Ну и персонажи набирали с одного телефона на второй и клали оба на стол. Через полчаса набирали повторно. Или, когда еще на стыке веков входящие на мобильные были платными для, но один операторов большой тройки за 50 или 55 долларов в месяц давал прямой номер и безлимитный вход. И товарищи подключались и давали на объявления на эти номера. Оператор вкисал на интерконнект и отдельным особо наглым входящие ограничивал.
Применительно к Приватбанку с его ограничением в 100 платежей в месяц, ситуация та же. Физиков, использующих карту по прямому назначению (а не для приема оплат за товары), ограничение не коснется.
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