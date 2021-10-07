ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази

Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:11

Dear_Sir написав: Можно на русский перевести или английский? Что такое "курвобизнесмен", "промы", "лохи" и "бигли"? Можно на русский перевести или английский? Что такое "курвобизнесмен", "промы", "лохи" и "бигли"?

Prom, OLX, Bigl.ua - маркетплейсы, "безопасная доставка" в которых реализована через переводы с карты на карту.Курвобизнесмен - человек, который пытается построить бизнес на маркетинговых предложениях. К примеру, раньше были мобильные тарифы с платой за входящие. Помню то ли с киевстара на билайн, то ли наоборот, платили бонусы за входящие. А для вызывающего это была внутрисеть. Ну и персонажи набирали с одного телефона на второй и клали оба на стол. Через полчаса набирали повторно. Или, когда еще на стыке веков входящие на мобильные были платными для, но один операторов большой тройки за 50 или 55 долларов в месяц давал прямой номер и безлимитный вход. И товарищи подключались и давали на объявления на эти номера. Оператор вкисал на интерконнект и отдельным особо наглым входящие ограничивал.Применительно к Приватбанку с его ограничением в 100 платежей в месяц, ситуация та же. Физиков, использующих карту по прямому назначению (а не для приема оплат за товары), ограничение не коснется.