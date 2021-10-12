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ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:30
Amid написав:
Т.е. всего лишь за 100 гривен можно заспамить кого угодно?
гениально, финансовый DDoS
на самом деле, есть много контрагентов в bigl, которые используют счет ФОП официально, просят указывать номер заказа и "оплата за товар" в назначении, т.е. их это как раз не коснется.... зато могут уйти или поднять цены некоторые демпингаторы и увидим общую тенденцию роста минимальных цен
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:41
summacut написав: Dear_Sir написав:
Можно на русский перевести или английский? Что такое "курвобизнесмен", "промы", "лохи" и "бигли"?
Prom, OLX, Bigl.ua - маркетплейсы, "безопасная доставка" в которых реализована через переводы с карты на карту.
Курвобизнесмен - человек, который пытается построить бизнес на маркетинговых предложениях. К примеру, раньше были мобильные тарифы с платой за входящие. Помню то ли с киевстара на билайн, то ли наоборот, платили бонусы за входящие. А для вызывающего это была внутрисеть. Ну и персонажи набирали с одного телефона на второй и клали оба на стол. Через полчаса набирали повторно. Или, когда еще на стыке веков входящие на мобильные были платными для, но один операторов большой тройки за 50 или 55 долларов в месяц давал прямой номер и безлимитный вход. И товарищи подключались и давали на объявления на эти номера. Оператор вкисал на интерконнект и отдельным особо наглым входящие ограничивал.
Применительно к Приватбанку с его ограничением в 100 платежей в месяц, ситуация та же. Физиков, использующих карту по прямому назначению (а не для приема оплат за товары), ограничение не коснется.
Интересный коммент. Спасибо.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 08:47
Amid написав:
Т.е. всего лишь за 100 гривен можно заспамить кого угодно?
Очень интересная мысль. Записал в блокнотик
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