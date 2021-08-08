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Банкам дадуть конфіденційну інформацію про клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:27
Пропонуємо до обговорення:
В рамках податкової амністії українські банки отримали можливість запитувати і отримувати від правоохоронних органів і податкової інформацію про клієнтів, які відкривають у них спецрахунки для цілей амністування і вносять на них грошові кошти.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:28
Мамаша клочка и гетьманцова уже амнистировалась? А оффшоры зели и чефира?
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