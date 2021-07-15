Українці платитимуть за соняшникову олію за іншою ціною

Додано: Суб 16 жов, 2021 18:24

Я сделал вывод, что экспорт подсолнечного масла начал давать сбои из-за слишком высоких цен. Это как цены на газ в Европе, где люди гибко реагируют и начинают экономить на отоплении по максимуму вплоть до того, что не стесняются пребывать у себя дома в теплых свитерах и часто отопление включают только при морозах, .



Торговая сеть "чудо" меня удивила сегодня, предложив подсолнечное масло "Олейна", 850 грамм, по цене около 46 грн за бутылку, типа распродажа. Повелся и купил, хотя Чудо славится обычно сильно завышенными ценами на продукцию. При тщательном исследовании бутылки появилось подозрение, что это подделка или некондиция. Пробка немного прокручивалась, хотя должна сидеть на бутылке прочно. Масло по качеству так себе, отличается по вкусу в худшую сторону от Олейны, что в магазине рядом по 62 грн за бутылку. Будьте осторожны.