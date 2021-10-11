Finance.ua як портал, що дбає про ваші кошти, дізнався подробиці.
Дивися повний текст ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на картку (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:31
ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на картку (інфографіка).
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:31
Решили убить банк перед приватизацией? Молодцы… mono и остальные открывают шампанское
|