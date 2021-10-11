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Дивися повний текст ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на картку (інфографіка).
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Додано: Суб 16 жов, 2021 08:31
ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на...
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Дивися повний текст ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на картку (інфографіка).
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:31
Решили убить банк перед приватизацией? Молодцы… mono и остальные открывают шампанское
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:54
Дешевле с другого банка пополнить приват карту, чем с ...зручні перекази з картки на картку у Приват24...
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:56
Большей глупости, придумать тяжело.
Вместо того что бы решать техническую задачу с увеличением нагрузки, - они вводят лимиты. Это большая непростительная глупость.
Я бы вообще подумал про соответствие занимаемой должности начальника биллинга Привата, который это предложил.
Просто глупость.
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:41
Ведь русским по-белому в статье написано о причинах. И нагрузка тут совершенно непричем.
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