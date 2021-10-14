Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Дивися повний текст Як з 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної пенсії.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 15:32
Як з 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як з 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної пенсії.
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:32
Не пойму в чем отличие НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ от НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЛИЧНОЙ(кубышкой)? В обоих случаях в выиграше только Почта (оно же Банк).
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:19
Re: Як з 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної пенсії
наконецто пенс начнёт получать хотябы 100 долларов
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