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Експерти назвали справедливу ціну біткойна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 жов, 2021 22:16
Пропонуємо до обговорення:
Для оцінки вартості біткойна немає об'єктивних параметрів, тому монета може коштувати і 20 тис., і 100 тис. доларів США. При цьому собівартість видобутку одного біткойна становить *не менше 15-18 тис. доларів США.
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R2
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Додано: Суб 16 жов, 2021 22:17
Стоимость билетов МММ тоже определялась "рыночным" спросом VS "рыночное" предложение. Это же не значит, что цена на них была справедливой :)
Справедливой в контексте их реальной рыночной стоимости, базирующейся на понятных экономических показателях, поскольку не понятно какую ценность это вообще создаёт.
В принципе отличий не так и много. В обоих случаях нет реальной привязки к какой-то прибыльности компании как в акциях, или ВВП страны как у нормальной валюты.
Понятно, что в традиционных инструментах там ещё и куча других показателей играют, да плюс накрученные хайпом ожидания (как у ТЕСЛЫ) или слепая вера в несокрушимую мощь державы (как у USD). И там тоже есть переоценки и недооценки, но хотя бы есть какие-то маяки..
В данном случае есть только спрос и предложение. Точно как было в МММ.
Предложение с утра устанавливал Мавроди (с почти ежедневным ростом), а восторженный народ повышал спрос. Здесь спрос создают те же восторженные массы, ну а предложение тоже понятно кто..)
Конечно у каждого уже есть знакомый, который уже круто "поднял" на битке.
Но у меня есть несколько знакомых, которые хорошо подняли и на МММ. Они, конечно, прекрасно понимали что это такое, и просто играли. Но не как в казино, а держали нос по ветру, ловили любой знак (вплоть до вербовки в офисах инсайдеров) и вовремя слили. И есть который до сих пор ещё с 90х не оправился..
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andriiosypov
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Додано: Нед 17 жов, 2021 08:52
andriiosypov
Не согласен с Вами. Сравнение крайне некорректное. 1) Биткоин не бесконечен(в отличии от билетов МММ). Биткоин совершенно прозрачен и прогнозируем в плане инфляции(билеты МММ можно было печатать в неограниченном количестве а Биткоин ограничен в количестве а инфляция известна согласно текущим мощностям!)! 3) На сегодняшний день рынок делает не Биткоин а Эфир и еще несколько известных серьезных продуктов крипторынка! Безусловно я соглашусь с тем, что на данном рынке работает "спекулянт" в большинстве своем, но даже если мелкий инвестор не понимает, как работает Блокчейн(и все плюсы от него), то он будет ориентироваться, как минимум на таких гигантов, как Тесла и как максимум на США и ЕС(разрешение\регулирование). И если такой гигант покупает Биткоин, то почему бы и мелкому инвестору не инвестировать в биткоин(учитывая, что США не задавили данную технологию в зародыше, то могу предположить, что Биткоин с высокой долей вероятности может стать, как золото или SDR в недалеком будущем.). Технология рабочая, инновационная. Ничего общего с МММ она не имеет!
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