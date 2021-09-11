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Робота в Німеччині:
що потрібно знати

Робота в Німеччині: що потрібно знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:43

Робота в Німеччині: що потрібно знати

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Дивися повний текст Робота в Німеччині: що потрібно знати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:43

Щоб отримати німецьку робочу візу:

українець повинен вивчити німецьку мову й підтвердити знання сертифікатом. Рівень володіння мовою повинен бути не менш ніж В1-В2 — це вільна розмовна й письмова німецька;

А в Україні купа іноземців працює навіть на керівних посадах без знання української мови та ще кричать про якісь утиски :(
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