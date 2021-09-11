Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Дивися повний текст Робота в Німеччині: що потрібно знати.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 09:43
Робота в Німеччині: що потрібно знати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Робота в Німеччині: що потрібно знати.
Додано: Нед 17 жов, 2021 09:43
А в Україні купа іноземців працює навіть на керівних посадах без знання української мови та ще кричать про якісь утиски :(
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