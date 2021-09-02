Про це йдеться в розсилці фінустанови.
Дивися повний текст monobank закриває всі карти в злотих.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 жов, 2021 10:51
monobank закриває всі карти в злотих
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank закриває всі карти в злотих.
Додано: Нед 17 жов, 2021 18:54
Имхо, наоборот: потоки оказались настолько сильными, что начали привлекать внимание регуляторов.
Пробовать "отбелить" эти потоки и отчитаться - всё равно что убить этот "продукт" (мы же понимаем, что он использовался не для зачисления белой зарплаты и покупок в АТБ/Бедронке, а скорее всего для трансграничного "диджитал"-обмена? )
Додано: Нед 17 жов, 2021 19:15
Re: monobank закриває всі карти в злотих
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|