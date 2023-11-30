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monobank запускає новий сервіс:
що таке «Бойові» і як це...

monobank запускає новий сервіс: що таке «Бойові» і як це...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:14

monobank запускає новий сервіс: що таке «Бойові» і як це...

Пропонуємо до обговорення:
monobank запускає «Бойові», повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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monobank запускає новий сервіс: що таке «Бойові» і як це працює
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:14

Ну це круто)))я зараз воюю,хоча все життя проробив офіком)))повірте,чай залишають гарний,якщо ти чіткий в роботі з людьми та кухнею)))
artemgordiev1989
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