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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 02 січ, 2025 15:01
Добрий день. Таке питання. Будинок ОСББ. В квартирі нікто не мешкає три роки. За встановлення генератора треба сплачувати чи можна не платити? За ремонт та заправку генератору також, треба платити чи можна не платити?
Додано: Чет 02 січ, 2025 16:05
Re: Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...
Все залежить від того, як цей збір оформить ОСББ і від ваших моральних якостей.
Якщо збір добровільний, то формально обовʼязку сплачувати нема, але навіть незаселена квартира "користується" тим генератором, бо опалюється (навіть якщо закриті вентилі - то від сусідів), тож моральне зобовʼязання оплатити все одно є.
А якщо ОСББ провело збори і включило внесок в платіжку- то питань взагалі нема, ви зобовʼязані.
Це стосується і самого генератора, і ремонту, і палива
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