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Finance.ua: Як зменшити
вартість ЖКГ, якщо ви не...

Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:01

Добрий день. Таке питання. Будинок ОСББ. В квартирі нікто не мешкає три роки. За встановлення генератора треба сплачувати чи можна не платити? За ремонт та заправку генератору також, треба платити чи можна не платити?
777mizuno
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:05

Re: Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...

777mizuno написав:Добрий день. Таке питання. Будинок ОСББ. В квартирі нікто не мешкає три роки. За встановлення генератора треба сплачувати чи можна не платити? За ремонт та заправку генератору також, треба платити чи можна не платити?
Все залежить від того, як цей збір оформить ОСББ і від ваших моральних якостей.
Якщо збір добровільний, то формально обовʼязку сплачувати нема, але навіть незаселена квартира "користується" тим генератором, бо опалюється (навіть якщо закриті вентилі - то від сусідів), тож моральне зобовʼязання оплатити все одно є.
А якщо ОСББ провело збори і включило внесок в платіжку- то питань взагалі нема, ви зобовʼязані.
Це стосується і самого генератора, і ремонту, і палива
Faceless
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