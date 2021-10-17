RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціна на акумулятори для
електромобілів впала майже в 10...

Ціна на акумулятори для електромобілів впала майже в 10...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:56

Ціна на акумулятори для електромобілів впала майже в 10...

Пропонуємо до обговорення:
Акумулятори для електромобілів значно подешевшали за 13 років, і ця тенденція збережеться.

Дивися повний текст Ціна на акумулятори для електромобілів впала майже в 10 разів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95842
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:56

1237 / 157 ~= 7.9 Такое себе "почти 10". Чтоб журналистам так зряплату почти выдавали.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 23.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...
R2 » Пон 18 жов, 2021 13:47
2 165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 14:36
summacut
У «Нафтогазі» розповіли, якою буде ціна на газ для...
R2 » Пон 18 жов, 2021 09:39
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 09:39
yegres
Ціна на газ у Європі наблизилася до рекордних 1200 дол....
R2 » П'ят 01 жов, 2021 12:28
1 88
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 12:28
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2938)
18.10.2021 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.