Акумулятори для електромобілів значно подешевшали за 13 років, і ця тенденція збережеться.
Дивися повний текст Ціна на акумулятори для електромобілів впала майже в 10 разів.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 19:56
Ціна на акумулятори для електромобілів впала майже в 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на акумулятори для електромобілів впала майже в 10 разів.
Додано: Нед 17 жов, 2021 19:56
1237 / 157 ~= 7.9 Такое себе "почти 10". Чтоб журналистам так зряплату почти выдавали.
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