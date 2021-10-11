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Експерти підрахували справжню
собівартість iPhone 13 Pro

Експерти підрахували справжню собівартість iPhone 13 Pro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:08

Експерти підрахували справжню собівартість iPhone 13 Pro

Пропонуємо до обговорення:
Більшість вважає, що Apple заробляє шалені гроші з кожного проданого ними iPhone.

Дивися повний текст Експерти підрахували справжню собівартість iPhone 13 Pro.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:08

Неужели "энтузиасты" не в курсе о патентные выплаты и прочие расходы с каждого устройства.
ssnet
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