Більшість вважає, що Apple заробляє шалені гроші з кожного проданого ними iPhone.
Дивися повний текст Експерти підрахували справжню собівартість iPhone 13 Pro.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 08:08
Експерти підрахували справжню собівартість iPhone 13 Pro
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Дивися повний текст Експерти підрахували справжню собівартість iPhone 13 Pro.
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:08
Неужели "энтузиасты" не в курсе о патентные выплаты и прочие расходы с каждого устройства.
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