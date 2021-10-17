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У «Нафтогазі» розповіли,
якою буде ціна на газ для...

У «Нафтогазі» розповіли, якою буде ціна на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:39

У «Нафтогазі» розповіли, якою буде ціна на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Стосовно інших категорій споживачів, зокрема бюджетних організацій, "ситуація складна".

Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, якою буде ціна на газ для населення цієї зими.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:39

«Когда цены на рынке начали повышать очень стремительно, выяснилось, что большинство поставщиков — это негосударственные компании, они являются ненадежными поставщиками, они не выполняют свои обязательства.
Ну да, пописят не получается даже у монополиста.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:25

Это ж нафтогаз комерсам рассылает тариф 30+?!) Что касается "газа достатньо". Когда его 19 млрд.кубов было "достатньо" газ отбирался из трубы и заменялся на границе из газохранилищ, сейчас реверс будет реальный, т.к. рашка поставки по нашей ветке прекратила. И на этот реальный реверс придется часть газа спалить и это еще + к тарифу. Так или иначе этот газ оплатит пересичный потребитель или в ценах на хлеб или другим путем из налогов поступаемых в бюджет. Как там подсолнечное масло подешевело? А ведь так кропили по губам росой с месяц назад ...
mvi
 
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