Про це повідомляє b92.net.
Дивися повний текст Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати тариф на газ у Сербії - ЗМІ.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:47
Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...
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Дивися повний текст Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати тариф на газ у Сербії - ЗМІ.
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:48
Так в чем проблема? Можно не покупать у Газпрома, а купить газ в Словакии, как это делаем мы... :)
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36
Что ж ты, Вучич, сдал назад?
Сами ж кукарекали про отказ от долгосрочный контрактов и переход на биржевое ценообразование.
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