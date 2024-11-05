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Найбільше працюють? Середня
зарплата чиновників втричі...

Найбільше працюють? Середня зарплата чиновників втричі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:50

Найбільше працюють? Середня зарплата чиновників втричі...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади. У жовтні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 57,5 тисяч гривень.

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Найбільше працюють? Середня зарплата чиновників втричі перевищує середній рівень по Україні (де і скільки платять)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:51

"Потужно"...
Пересічним громадянам підвищують податки та штрафи а собі зарплати та пільги (компенсації)...
☹️
igemus64
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