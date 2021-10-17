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Ціна злетить втричі: Росія
захотіла по-новому рахувати...

Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:47

Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє b92.net.

Дивися повний текст Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати тариф на газ у Сербії - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:48

Так в чем проблема? Можно не покупать у Газпрома, а купить газ в Словакии, как это делаем мы... :)
valme
 
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Что ж ты, Вучич, сдал назад?
Сами ж кукарекали про отказ от долгосрочный контрактов и переход на биржевое ценообразование.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:28

О, еще одни любители рашки соснули дешевого газа))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:35

Нічого, ще разок лизнуть зад путлеру і знову газ буде "дешевим", наскільки він може бути дешевим у мишоловці.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:40

  valme написав:Так в чем проблема? Можно не покупать у Газпрома, а купить газ в Словакии, как это делаем мы... :)

А можна взагалі ні в кого не купувати а робити як багаті данці.
Сейчас мировым лидером использования такого отхода сельхозпроизводства как энергоносителя, является Дания. На сегодня там работает более 10 тыс. фермерских котлов мощностью до 1 МВт и около 70 крупных котельных, сжигающих солому в городских системах теплоснабжения. Также широко используют солому Австрия, Швеция, Финляндия, Франция.

Три тонни соломи це тисяча кубів газу по калоріях. В Україні в рік до 150 млн тонн соломи.

Навіщо брати кредити і купувати газ російского походження ?
Ukrainian
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