Про це повідомляє b92.net.
Дивися повний текст Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати тариф на газ у Сербії - ЗМІ.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:47
Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...
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Дивися повний текст Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати тариф на газ у Сербії - ЗМІ.
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:48
Так в чем проблема? Можно не покупать у Газпрома, а купить газ в Словакии, как это делаем мы... :)
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36
Что ж ты, Вучич, сдал назад?
Сами ж кукарекали про отказ от долгосрочный контрактов и переход на биржевое ценообразование.
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:35
Нічого, ще разок лизнуть зад путлеру і знову газ буде "дешевим", наскільки він може бути дешевим у мишоловці.
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:40
А можна взагалі ні в кого не купувати а робити як багаті данці.
Сейчас мировым лидером использования такого отхода сельхозпроизводства как энергоносителя, является Дания. На сегодня там работает более 10 тыс. фермерских котлов мощностью до 1 МВт и около 70 крупных котельных, сжигающих солому в городских системах теплоснабжения. Также широко используют солому Австрия, Швеция, Финляндия, Франция.
Три тонни соломи це тисяча кубів газу по калоріях. В Україні в рік до 150 млн тонн соломи.
Навіщо брати кредити і купувати газ російского походження ?
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