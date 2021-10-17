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Ціна злетить втричі: Росія
захотіла по-новому рахувати...

Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:13

  Ukrainian написав:
  valme написав:Так в чем проблема? Можно не покупать у Газпрома, а купить газ в Словакии, как это делаем мы... :)

А можна взагалі ні в кого не купувати а робити як багаті данці.
Сейчас мировым лидером использования такого отхода сельхозпроизводства как энергоносителя, является Дания. На сегодня там работает более 10 тыс. фермерских котлов мощностью до 1 МВт и около 70 крупных котельных, сжигающих солому в городских системах теплоснабжения. Также широко используют солому Австрия, Швеция, Финляндия, Франция.

Три тонни соломи це тисяча кубів газу по калоріях. В Україні в рік до 150 млн тонн соломи.

Навіщо брати кредити і купувати газ російского походження ?


Та й листя добре було би пелетувати й палити всю зиму...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:28

Bobua

Ну вот кто будет морочится с этими листьями,там прибыли нет, один головняк.
Солома аналогично, цена на нее сразу вырастет, как только завод по сжиганию построят, завод и обанкротится.
Думаете бизнес дурной, выгоду считать не умеет.
Только дотации государства помогут этой фигней заниматся
hno3
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:53

hno3

Може дорога енергія "поможе"?
Бо зима, схоже, буде "цікава": https://www.radiosvoboda.org/a/energety ... 09756.html

І я думав не про завод, а про якісь комбайники для пелетування. :)
Bobua
 
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