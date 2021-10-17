Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
valme написав:Так в чем проблема? Можно не покупать у Газпрома, а купить газ в Словакии, как это делаем мы...
А можна взагалі ні в кого не купувати а робити як багаті данці. Сейчас мировым лидером использования такого отхода сельхозпроизводства как энергоносителя, является Дания. На сегодня там работает более 10 тыс. фермерских котлов мощностью до 1 МВт и около 70 крупных котельных, сжигающих солому в городских системах теплоснабжения. Также широко используют солому Австрия, Швеция, Финляндия, Франция.
Три тонни соломи це тисяча кубів газу по калоріях. В Україні в рік до 150 млн тонн соломи.
Навіщо брати кредити і купувати газ російского походження ?
Та й листя добре було би пелетувати й палити всю зиму...
Ну вот кто будет морочится с этими листьями,там прибыли нет, один головняк. Солома аналогично, цена на нее сразу вырастет, как только завод по сжиганию построят, завод и обанкротится. Думаете бизнес дурной, выгоду считать не умеет. Только дотации государства помогут этой фигней заниматся
Дорогая энергия поможет быстро расстаться с деньгами ).
Проблема в том что власть не выполняет свою прямую функцию, не ведет межгосударственные переговоры, самоустраняется от решения проблем. Прямо детский сад устраивает, пробуя найти виновных, но не решать проблему. Такая импотенция власти пугает)
Влада ж "народна". Плоть від плоті. Кров від крові... От якраз зараз -- все як народ і хотів.
Ви так пишете, ніби в казку втрапили.
Або, якщо влада і справді на все те здатна -- то, отже, і народ здатен вирішити проблему на своєму рівні.
От мені, мабуть, треба не скиглити, що не пускають на багатозоннтй тариф електро, і газу не дають, а поставити собі в мансарді буржуйку (зд., читав, що навіть і дозвіл не треба; p.s. хоча ні -- це я, зд., погарячкував... ) й носити в неї листя і гілки. Поля й ліси якраз близько маю.