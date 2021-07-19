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Поліція перевірятиме у
громадських місцях...

Поліція перевірятиме у громадських місцях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:03

Не справятся с задачей - полиции не хватит. Не раздувайте, миссия не выполнима.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:31

Сімейний лікар видає свідоцтво про вакцинацію без QR кода.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:34

  Faceless написав:
  halyapet написав:Згідно закону України про поліцію, поліція, і тим більше інше держслужбовці не мають права перевіряти інформацію про стан здоров'я громадян (така інформація є конфіденційною) і її можна вимагати лише за рішенням суду щодо конкретної особи, це перевищення службових повноважень. Треба знати свої права, і нема чого показувати ці сертифікати, навіть, якщо вони є без відповідного рішення суду. Рішення кабміну чи МОЗ не є законом. Громадянин України за законом України не зобов'язаний мати смартфон і дію, і також носити усілякі довідки-папірчики з собою. Такі перевірки 100% незаконні.

А коли це сертифікат про вакцинацію став даними про стан здоров'я? Це ж не медична картка і не аналізи

Насправді це вважається даними про стан здоров'я. Цим пояснюють те, що в Дії він не з'являється автоматично, а користувач має скористуватися послугою, дати згоду і згенерувати сертифікат.
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