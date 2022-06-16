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З 11 липня заборонено будь-яке
куріння у громадських місцях

З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:40

З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях

Пропонуємо до обговорення:
11 липня цього року набирають чинності норми, згідно з якими куріння електронних сигарет та засобів нагріву тютюну у громадських місцях буде заборонено.

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З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:41

Вот бы ещё полиция штрафовала за это..
Savage Mind
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:53

А де пішохідні переходи, проходи, пішохідні доріжки???
olwico_k
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