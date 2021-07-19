Поліція перевірятиме у громадських місцях...

С первым утверждением никто, вроде, и не спорит.
Второе -- полный бред: банально вышеприведенные цифры говорят об обратном...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:14
С первым утверждением никто, вроде, и не спорит.
Второе -- полный бред: банально вышеприведенные цифры говорят об обратном...
|