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Поліція перевірятиме у
громадських місцях...

Поліція перевірятиме у громадських місцях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:14

  Цитрин написав:
  _hunter написав:И что это доказывать должно? То, что даже две дозы вакцины не дают 100% защиты от дельты те же израильтяне месяцы два уже твердят -- и колят третью...


То, что это новый вирус со своими приколами. Так что вся эта уколизация до задницы.
...

С первым утверждением никто, вроде, и не спорит.
Второе -- полный бред: банально вышеприведенные цифры говорят об обратном...
_hunter
 
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