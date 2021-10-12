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Колектори почали працювати
за новими правилами

Колектори почали працювати за новими правилами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:37

Колектори почали працювати за новими правилами

Пропонуємо до обговорення:
З 14 жовтня колектори почали працювати по-новому.

Дивися повний текст Колектори почали працювати за новими правилами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:38

их будут посылать подальше,так же как и по старым правилам)))
rytton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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