|
|
Колектори почали працювати за новими правилами
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:37
Пропонуємо до обговорення:
З 14 жовтня колектори почали працювати по-новому.
Дивися повний текст Колектори почали працювати за новими правилами
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95842
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:38
их будут посылать подальше,так же как и по старым правилам)))
-
rytton
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 05.07.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор