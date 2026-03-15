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У Міноборони працюють над новими механізмами щодо ухилянтів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2026 14:37
Пропонуємо до обговорення:
В Україні обговорюють можливість повернення до механізму блокування банківських рахунків і посвідчень водія для чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації та ігнорують повістки.
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