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Українців попереджають про шахрайську схему на OLX — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:58
Пропонуємо до обговорення:
В Україні майже щодня з'являється нова шахрайська схема. Вже відомо про одну відносно нову схему, яка діє на платформі OLX. Жертвою може стати не лише покупець, але і продавець.
Дивися повний текст Українців попереджають про шахрайську схему на OLX — ЗМІ
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R2
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:58
У мене сталася така ж ситуація. Лише сума інша, 950 грн. Звернуласядо банку і в кіберполіцію. Але ніхто не вирішує дане питання. Як бути в такій ситуації?
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mebliaz
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Додано: Пон 18 жов, 2021 23:52
Перестать быть лохом и клацать все ссылки в личке. ОЛХ доставка или наложенный платеж
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dimo_0n
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Додано: Вів 19 жов, 2021 07:45
На скільки я знаю, для того, щоб зарахувати кошти на картку від інших осіб потрібен тільки номер картки, без CWC коду
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zega
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Додано: Вів 19 жов, 2021 10:13
zega написав:
На скільки я знаю, для того, щоб зарахувати кошти на картку від інших осіб потрібен тільки номер картки, без CWC коду
Но при оформлении "ОЛХ доставка" покупателю требуется ввести все данные карты - ФИО, номер, срок действия карты, CVV-код.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:40
mebliaz написав:
У мене сталася така ж ситуація. Лише сума інша, 950 грн. Звернуласядо банку і в кіберполіцію. Але ніхто не вирішує дане питання. Як бути в такій ситуації?
Взять за бубенцы гаранта и сильно придавить.
Это единственное решение таких проблем.
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p_a_l
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:41
dimo_0n написав:
Перестать быть лохом и клацать все ссылки в личке. ОЛХ доставка или наложенный платеж
Или стаж на олх, или стаж сайта, если продавец интернет магазин
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p_a_l
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:54
відносно нову схему
Ключове слово відносно, бо схема вже точно не нова.
zega написав:
Наскільки я знаю, для того, щоб зарахувати кошти на картку від інших осіб потрібен тільки номер картки, без CWC коду
Ну так, продавця важче за такою схемою розвести :/
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0mage0
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Джон
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