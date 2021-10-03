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Китай планує закупити в США
скраплений газ на десятки...

Китай планує закупити в США скраплений газ на десятки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:29

Китай планує закупити в США скраплений газ на десятки...

Пропонуємо до обговорення:
Великі китайські енергетичні компанії ведуть переговори з американськими експортерами щодо забезпечення довгострокових поставок скрапленого природного газу (СПГ).

Дивися повний текст Китай планує закупити в США скраплений газ на десятки мільярдів доларів — Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:30

Нифига не понятно, у них там сила сибири простаивает, а они хотя СПГ тянуть из США.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 22:56

Газ - это как здоровье или репутация.
Можно ли здоровье купить на бирже? А вот долгосрочно и полноценно финансировать медицинскую науку можно.
Репутация вообще товар одноразовый: либо есть, либо нет, докупить на сезон не получится даже задорого.
В Украине на сегодня ни первого, ни второго, ни третьего. Грустно.
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 22:59

  papchik написав:Нифига не понятно, у них там сила сибири простаивает, а они хотя СПГ тянуть из США.

Уже была история, когда "американский спг" оказался "перепакованным" "новатэком"
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:54

  papchik написав:Нифига не понятно, у них там сила сибири простаивает, а они хотя СПГ тянуть из США.


Так простаивает, что скоро силу сибири 2 построят, китайцы это не европейцы :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:17

  papchik написав:Нифига не понятно, у них там сила сибири простаивает, а они хотя СПГ тянуть из США.


Сила Сибири - капля в море потребностей Китая.
Китай потребляет огромное количество угля, из-за которого у них проблемы со здоровьем у людей, легочные заболевания, постоянные смоги и прочие радости.

Раньше когда китайцы в норах жили, то приходилось терпеть, сейчас Китай стал состоятельным и может позволить себе покупать газ, дорогой но не вредный.

Вывод: Газ будет дорожать, так как спрос Азии растет очень быстро
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:22

  papchik написав:Нифига не понятно, у них там сила сибири простаивает, а они хотя СПГ тянуть из США.

Все просто, гляньте карту - русский газ идет на Север Китая, где нет высокой концентрации людей и промышленности, зато очень холодно зимой.
"нет высокой концентрации" - это примерно как все население России )))
Китай схавает все. Вопрос - почем
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:49

Чайна - это логическое продолжение США. Ничего необычного я не вижу. Главный офис продал газ своему же подразделению. Освоение денег и накачка в общую кассу. Если кто-то считает Китай главным гео-политическим соперником - ошибаются.
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