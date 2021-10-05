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Чи ослабне гривня до кінця року – прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 жов, 2021 07:57
Пропонуємо до обговорення:
Експерти на ринку сходяться на думці про поступове послаблення курсу гривні до кінця року.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 07:57
колеблется, но пока и 27 нету
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