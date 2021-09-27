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Мінекономіки повторно пропонує
підвищити мінімальні...

Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:40

Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки оприлюднило доопрацьований проєкт постанови щодо підвищення мінімальних відпускних цін на ряд алкогольних напоїв.

Дивися повний текст Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні відпускні ціни на алкоголь.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:40

Оставили бы уже легальную продукцию в покое и без того не дешёвую, и так всё завалено бодягой,а то скоро придётся алкоголь уже за границей заказывать чтоб при открытии шампанского или хорошего вина не тянуло спиртом на всю комнату...
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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