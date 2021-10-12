Кабмін пропонує оплату перших 7 днів непрацездатності...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:17
А где тогда уменьшение страховых взносов, или плати страховку также, но получай при этом меньше :-) Проще отменить такое страхование, сократив при этом кучу ресурсов, т.к. не нужны будут эти фонды с кучей бездельников, работающих в них
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