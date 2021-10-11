Які категорії споживачів можуть розраховувати на гарантований газовий ресурс від компанії.
Дивися повний текст Вітренко назвав категорії споживачів, яким дістанеться дешевий газ.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:58
Вітренко назвав категорії споживачів, яким дістанеться...
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Дивися повний текст Вітренко назвав категорії споживачів, яким дістанеться дешевий газ.
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