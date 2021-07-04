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Чи має ФОП, яка є найманим
працівником та отримує дохід...

Чи має ФОП, яка є найманим працівником та отримує дохід...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 23:58

Чи має ФОП, яка є найманим працівником та отримує дохід...

Пропонуємо до обговорення:
Порядок застосування податкової знижки передбачений ст.166 ПКУ.

Дивися повний текст Чи має ФОП, яка є найманим працівником та отримує дохід у формі заробітної плати, право на податкову знижку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 23:59

ФЛП не может быть наёмным работником. Вот просто по-определению. Конкретный человек может быть одновременно и ФЛП и наёмным работником, но это две совершенно независимых ипостаси. А тут сами чего-то странное придумали, сами ответили...
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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