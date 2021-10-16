Про це повідомила Finance.ua пресслужба банку.
Дивися повний текст ПриватБанк показав свій прибуток за 9 місяців 2021 року.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 11:52
ПриватБанк показав свій прибуток за 9 місяців 2021 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк показав свій прибуток за 9 місяців 2021 року.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:52
Но такой открытый Приватбанк не удосужился в оборотно-сальдовом балансе на 01.09.2021 по Классам указывать Итоги.
И нет технического счёта 5999 - "Результат деятельности банка". Его НЕвежливо убрали.
Хотел отнять 6 Класс "Доходы" от 7 Класса "Расходы", и так посчитать результат деятельности - не смог. НЕТ ИТОГОВ!!!
Вы ж " Берете і робите". Так сделайте так, чтобы клиент мог сам посмотреть ваш Баланс, а не диаграммки строите красивые для обывателей.
Візьміть і зробіть!!!
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