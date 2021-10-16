Уряд затвердив новий державний стандарт професійно-технічної освіти. Відтепер вимоги до обов’язкових компетентностей у закладах профтехосвіти визначатимуть з урахуванням професії.
Дивися повний текст В Україні оновили держстандарт профтехосвіти.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 15:51
В Україні оновили держстандарт профтехосвіти
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Дивися повний текст В Україні оновили держстандарт профтехосвіти.
Додано: Сер 20 жов, 2021 15:52
Государственный стандарт поможет разработать и внедрить инновационные учебные программы и элементы, чтобы наши дети выпускались с действительно полезными навыками - в то время, как космические корабли, бороздят просторы Большого театра.
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