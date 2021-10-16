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В Україні оновили
держстандарт профтехосвіти

В Україні оновили держстандарт профтехосвіти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:51

В Україні оновили держстандарт профтехосвіти

Пропонуємо до обговорення:
Уряд затвердив новий державний стандарт професійно-технічної освіти. Відтепер вимоги до обов’язкових компетентностей у закладах профтехосвіти визначатимуть з урахуванням професії.

Дивися повний текст В Україні оновили держстандарт профтехосвіти.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:52

Государственный стандарт поможет разработать и внедрить инновационные учебные программы и элементы, чтобы наши дети выпускались с действительно полезными навыками - в то время, как космические корабли, бороздят просторы Большого театра.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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