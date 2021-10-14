"Укртрансгаз" як оператор газосховищ України готовий запропонувати послуги українських ПСГ для зберігання страхового запасу газу країн ЄС.
Дивися повний текст Україна запропонувала свої сховища для зберігання страхового запасу газу країн ЄС.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 21:37
Україна запропонувала свої сховища для зберігання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна запропонувала свої сховища для зберігання страхового запасу газу країн ЄС.
Додано: Сер 20 жов, 2021 21:37
Здається, зараз проблема не в тому, де зберігати, а в тому, що зберігати...
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