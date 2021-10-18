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«Нафтогаз» планує за 10 років збільшити видобуток газу...
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Додано: Чет 21 жов, 2021 07:05
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 рази, до 24 млрд куб. м.
Дивися повний текст «Нафтогаз» планує за 10 років збільшити видобуток газу майже вдвічі
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Додано: Чет 21 жов, 2021 07:05
Для нарощування видобутку треба значні інвестиції у розвідку та добич. А Зезидент та Вітренко грабують Нафтогаз.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:03
поговорка про "не мешки ворочать" заиграла новыми красками
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:20
Красивые фантазии.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:52
Я верю друзья что миллиарды кубов, помчат нас вперед от трубы до трубы...
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hno3
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:59
antikkristall написав:
Помнится Яценюк уже обещал к 2020 году начать экспорт газа в Европу
Да КуляВлоб это обещала 28 июня 2015 года в интервью в "10 минутах с премьер-министром".. и где тот газ ? и где то сеня... сеня то балоболом оказался...так и этот..
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Джон
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Додано: Чет 21 жов, 2021 20:30
через 10 лет будут другие начальники в Нафтогазе,и " такого мы вам не говорили:)))"
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Додано: Чет 21 жов, 2021 20:48
очередные сказки для лохов
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:24
antikkristall написав:
Пам'ятається Яценюк вже обіцяв до 2020 року почати експорт газу в Європу
Ну тоді б наші поклади газу закінчилися б років за десять, у нас не так їх багато, щоб продавати.
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