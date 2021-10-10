З мобільним додатком "Дія" пов'язано дуже мало шахрайств з кредитами, оскільки безпосередньо через нього дуже важко оформити позику в банку.
Дивися повний текст Шахраї оформили кредит через «Дію»: міністр розкрив злочинну схему.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 11:29
Шахраї оформили кредит через «Дію»: міністр розкрив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї оформили кредит через «Дію»: міністр розкрив злочинну схему.
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:35
Re: Шахраї оформили кредит через «Дію»: міністр розкрив...
Есть ли возможность отключить работу со своими документами в Дии? Т.е. заблокировать любые операции со своими паспортом в интернете (валидация, шеринг, запросы на смену паспорта, прописки и т.п.)? По аналогии блокировки работы платежных карт в интернете. Или блокировки смены сим-карт у мобильных операторов.
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:09
Одно звено цепи оказалось слабым, но при чем тут цепь в целом. Это вина слабого звена
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