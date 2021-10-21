Курс Bitcoin оновив історичний максимум через побоювання з приводу інфляції. Частина інвесторів вважає, що криптовалюта краще захищає від знецінення, ніж золото.
Дивися повний текст У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41
У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin
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Дивися повний текст У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin.
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41
Будет по классике, надуют пузырь на пару тройку десятков триллионов долларов, привлекут излишнюю и спекулятивную ликвидность....потом хлопок и катарсис... большое обнуление лишних денег и бакс по прежнему живее всех живых.
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:07
да, крутая защита от обесценивания - база данных, цепочка транзакций от нуля ло бесконечности 🤦
уже сейчас размер под 500Гб и сложность добычи в экзохешах...
куда там никому ненужному золоту и серебру. я уже молчу про никчемную платину и алмазы 🤦🤣🤣🤣
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:52
rapyd777, хотелось бы только уточнить дату наступления этого светлого будущего. С точностью хотя бы до века.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:36
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:27
moveton ответьте пожалуйста с какой целью сильные мира сего жёстко карают за подделку фиата и в тоже время якобы "закрывают" глаза на крипту, как утверждается через СМИ альтернативные и "самые правильные и надёжные деньги")))
Пузырь криптовалют это гениальная находка, в отличии от пузырей рынка недвижимости и фондового рынка, ибо утилизирует не банковскую систему, а избыточную ликвидность.
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