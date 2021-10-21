Курс Bitcoin оновив історичний максимум через побоювання з приводу інфляції. Частина інвесторів вважає, що криптовалюта краще захищає від знецінення, ніж золото.
Дивися повний текст У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41
У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin.
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41
Будет по классике, надуют пузырь на пару тройку десятков триллионов долларов, привлекут излишнюю и спекулятивную ликвидность....потом хлопок и катарсис... большое обнуление лишних денег и бакс по прежнему живее всех живых.
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:07
да, крутая защита от обесценивания - база данных, цепочка транзакций от нуля ло бесконечности 🤦
уже сейчас размер под 500Гб и сложность добычи в экзохешах...
куда там никому ненужному золоту и серебру. я уже молчу про никчемную платину и алмазы 🤦🤣🤣🤣
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:52
rapyd777, хотелось бы только уточнить дату наступления этого светлого будущего. С точностью хотя бы до века.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:36
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:27
moveton ответьте пожалуйста с какой целью сильные мира сего жёстко карают за подделку фиата и в тоже время якобы "закрывают" глаза на крипту, как утверждается через СМИ альтернативные и "самые правильные и надёжные деньги")))
Пузырь криптовалют это гениальная находка, в отличии от пузырей рынка недвижимости и фондового рынка, ибо утилизирует не банковскую систему, а избыточную ликвидность.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:05
rapyd777. Біткоін, це не геніальна знахідка, а лишня хромосома економіки. Ліквідність, що йде на ринок нерухомості створює цінність, робочі місця, вробництво буд матеріалів, податки та ін. Теж саме з банками чиакціями\облігаціями. Біткоїн же всотуєу себе кошти з нульовою ефективністю. Хоча сама технологія блокчейн безумовно проривна.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:49
Какой-то странный вопрос. Если кто-то ничего не делает, обычно в этом никакой цели нет. Карают не все сильные мира за подделку всего фиата мира, а конкретная страна того фиата, который она выпускает. Это очевидно почему. Какая страна выпускает крипту и не борется с подделкой?
Не вижу принципиальной разницы с куда более древним пузырём физического золота у которого, конечно, есть какая-то ценность в промышленности, но значительно ниже, чем существующая цена. Просто с криптой манипулировать проще.
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