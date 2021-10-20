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Відключення електроенергії
в Україні взимку цілком...

Відключення електроенергії в Україні взимку цілком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:22

Відключення електроенергії в Україні взимку цілком...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції в інформаційному агентстві ГолосUA розповів експерт Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Дивися повний текст Відключення електроенергії в Україні взимку цілком реальні - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:22

А как же санкции против самопровозглашенного президента и запрет на покупку электроэнергии у странны агрессора или "это другое"
antikkristall
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Модератори: Ірина_, Модератор

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