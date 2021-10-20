Про це на прес-конференції в інформаційному агентстві ГолосUA розповів експерт Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Дивися повний текст Відключення електроенергії в Україні взимку цілком реальні - експерт.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:22
Відключення електроенергії в Україні взимку цілком...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відключення електроенергії в Україні взимку цілком реальні - експерт.
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:22
А как же санкции против самопровозглашенного президента и запрет на покупку электроэнергии у странны агрессора или "это другое"
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