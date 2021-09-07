У Китаї стартувало виробництво електромобіля Zeekr 001. Це новий преміальний суббренд Geely, створений для випуску преміальних електромобілів, здатних конкурувати з Tesla.
Дивися повний текст Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:25
Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S
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Дивися повний текст Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:25
Найцікавіше, що маса цього шедевра невідома. Важко уявити, щоб для продукта, виробництво якого ВЖЕ СТАРТУВАЛО, маса була невідомою. Але, головне, щоб на заводі був 5G!!!! Дебіли всіх країн, пишайтеся своїм дебілізмом!
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