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Китайська Geely почала випуск
конкурента Tesla Model S

Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:25

Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S

Пропонуємо до обговорення:
У Китаї стартувало виробництво електромобіля Zeekr 001. Це новий преміальний суббренд Geely, створений для випуску преміальних електромобілів, здатних конкурувати з Tesla.

Дивися повний текст Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:25

Найцікавіше, що маса цього шедевра невідома. Важко уявити, щоб для продукта, виробництво якого ВЖЕ СТАРТУВАЛО, маса була невідомою. Але, головне, щоб на заводі був 5G!!!! Дебіли всіх країн, пишайтеся своїм дебілізмом!
waldi_ua
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Модератори: Ірина_, Модератор

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