НАК "Нафтогаз України" спільно з німецькою компанією RWE Supply & Trading запустить пілотний проект з виробництва "зеленого" водню вартістю 500 млн євро.
Дивися повний текст «Нафтогаз» запустить водневий проект вартістю 500 мільйонів євро.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:54
«Нафтогаз» запустить водневий проект вартістю 500...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» запустить водневий проект вартістю 500 мільйонів євро.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:55
"нет окончательного решения немецкого правительства по развитию водородной энергетики в Германии"
Но проект на 500млн. уже запущен.Что это очередной информационный пук?
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