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«Нафтогаз» запустить водневий
проект вартістю 500...

«Нафтогаз» запустить водневий проект вартістю 500...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:54

«Нафтогаз» запустить водневий проект вартістю 500...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" спільно з німецькою компанією RWE Supply & Trading запустить пілотний проект з виробництва "зеленого" водню вартістю 500 млн євро.

Дивися повний текст «Нафтогаз» запустить водневий проект вартістю 500 мільйонів євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:54

а корабли будут потреблять "зелёный" мазут =)))
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:55

"нет окончательного решения немецкого правительства по развитию водородной энергетики в Германии"
Но проект на 500млн. уже запущен.Что это очередной информационный пук?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:37

Кому нужен этот водород))автопроизводители пытались развить эту тему,но толком ничего не вышло,Витренко хватается за любую возможность оставаться на своём посту а то как начнут резать трубопровод человек останется только директором офиса Нафтогаза без магистралей)))
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:40

sena_2008atp, или очередная попытка попилить .5 ярда зелени на этом прожекте.
RomanTik
 
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