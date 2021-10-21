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У КМДА назвали собівартість
разової поїздки в транспорті

У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:46

  1980aleksey написав:Собівартість завжди розраховується по паспортній завантаженості транспорта, а не по реальній. Тому цифру треба ділити на 4.

Чому не на 5?
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