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В Україні сповільнилося зростання
цін на нерухомість —...

В Україні сповільнилося зростання цін на нерухомість —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:45

В Україні сповільнилося зростання цін на нерухомість —...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість житлової нерухомості в Україні за рік зросла на 8,3%, а за перше півріччя 2021-го житло подорожчало на 4%.

Дивися повний текст В Україні сповільнилося зростання цін на нерухомість — дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:45

Та какое там замедлился? На протяжении года только вверх - https://nerukhomi.ua/n-zhk-lebedinyij-kiev/
Не понимаю кто в Украине покупает за такие деньги
Феодал
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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